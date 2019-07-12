В Сочи полуторагодовалая девочка упала с восьмого этажа отеля

Краснодарский край

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В Сочи вечером 11 июля ребенок выпал с балкона отеля, облокотившись на стеклянное ограждение

Следствие установило, что полуторагодовалая девочка вместе с отцом находилась на балконе на восьмом этаже отеля на проспекте Континентальном. Во время игры ребенок облокотился на стеклянное ограждение балкона. Стекло не выдержало веса ребенка, и девочка выпала. Она скончалась от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб человек).

Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня на Дону два двухлетних ребенка вместе выпали из окна пятого этажа.

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