В Сочи полуторагодовалая девочка упала с восьмого этажа отеля
В Сочи вечером 11 июля ребенок выпал с балкона отеля, облокотившись на стеклянное ограждение
Следствие установило, что полуторагодовалая девочка вместе с отцом находилась на балконе на восьмом этаже отеля на проспекте Континентальном. Во время игры ребенок облокотился на стеклянное ограждение балкона. Стекло не выдержало веса ребенка, и девочка выпала. Она скончалась от полученных травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб человек).
Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в начале июня на Дону два двухлетних ребенка вместе выпали из окна пятого этажа.
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