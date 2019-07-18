Четыре ребенка пострадали в ДТП, которое устроил их пьяный отец в Темрюкском районе

Краснодарский край

Распечатать

В Темрюкском районе на трассе 17 июля произошло ДТП, в котором пострадали четыре ребенка

Авария случилась около 22:00 в районе 33-го км дороги Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Мужчина был пьян, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали десятилетняя девочка, а также мальчки девяти, пяти и двух лет. Мужчина вез их в легковушке непристегнутыми. Детей госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. О происшествии сообщили в органы опеки и попечительства.

Как писали Юга.ру, 16 июля две девочки и двое взрослых погибли при столкновении микроавтобуса с деревом под Геленджиком.

Дети ДТП Темрюкский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

За неоплату проезда по платным дорогам в России хотят наказывать водителей штрафами до 10 тыс. рублей
В Каспийском море утонули двое детей и две женщины
В Сочи машина насмерть сбила двух пешеходов и перевернулась
В Краснодаре во рту у парня взорвалась электронная сигарета
Четыре ребенка пострадали в ДТП, которое устроил их пьяный отец в Темрюкском районе
Марафонец из Адыгеи начал четырехдневный забег без сна

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале