Четыре ребенка пострадали в ДТП, которое устроил их пьяный отец в Темрюкском районе
В Темрюкском районе на трассе 17 июля произошло ДТП, в котором пострадали четыре ребенка
Авария случилась около 22:00 в районе 33-го км дороги Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Мужчина был пьян, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадали десятилетняя девочка, а также мальчки девяти, пяти и двух лет. Мужчина вез их в легковушке непристегнутыми. Детей госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. О происшествии сообщили в органы опеки и попечительства.
Как писали Юга.ру, 16 июля две девочки и двое взрослых погибли при столкновении микроавтобуса с деревом под Геленджиком.
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