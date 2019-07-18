Четыре ребенка пострадали в ДТП, которое устроил их пьяный отец в Темрюкском районе

В Темрюкском районе на трассе 17 июля произошло ДТП, в котором пострадали четыре ребенка

Авария случилась около 22:00 в районе 33-го км дороги Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. Мужчина был пьян, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали десятилетняя девочка, а также мальчки девяти, пяти и двух лет. Мужчина вез их в легковушке непристегнутыми. Детей госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. О происшествии сообщили в органы опеки и попечительства.