В Сочи пройдет фестиваль фильмов о проблемах заповедников

Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Трепета, предоставлено пресс-службой ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник»
    © Фото Сергея Трепета, предоставлено пресс-службой ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник»

Фестиваль «Заповедная Экочашка» пройдет в Сочи и Красной Поляне с 7 по 11 мая. Зрителям покажут документальные фильмы о проблемах заповедных территорий

Кавказский биосферный заповедник сообщил, что с 7 по 11 мая в Сочи, а также на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» пройдет фестиваль «Заповедная Экочашка», на котором покажут российские документальные фильмы о природе и заповедниках.

«Большая часть фильмов касается проблем заповедных территорий, сохранения биоразнообразия, взаимоотношения человека, его потребностей и природы. Эти картины заставляют задуматься о нашем отношении к окружающему миру», — добавили в Кавказском заповеднике.

Зрителей ждет премьера фильма «Кавказский заповедник. Век первый». Он был снят к 100-летию особо охраняемой природной территории. Также в программе картины:

  • «Как спасти мир: Курилы»; 
  • «Лесные истории»;
  • «Хозяин алтайских гор»;
  • «Битва за Кавказ»;
  • «Зрительная полоса»;
  • «Дело медвежатников»;
  • «Огненный лис»

На все показы фестиваля «Заповедная Экочашка» вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

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В Сочи пройдет фестиваль фильмов о проблемах заповедников
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