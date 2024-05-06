В Сочи пройдет фестиваль фильмов о проблемах заповедников

Фестиваль «Заповедная Экочашка» пройдет в Сочи и Красной Поляне с 7 по 11 мая. Зрителям покажут документальные фильмы о проблемах заповедных территорий

Кавказский биосферный заповедник сообщил, что с 7 по 11 мая в Сочи, а также на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» пройдет фестиваль «Заповедная Экочашка», на котором покажут российские документальные фильмы о природе и заповедниках.

«Большая часть фильмов касается проблем заповедных территорий, сохранения биоразнообразия, взаимоотношения человека, его потребностей и природы. Эти картины заставляют задуматься о нашем отношении к окружающему миру», — добавили в Кавказском заповеднике.