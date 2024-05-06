В Сочи пройдет фестиваль фильмов о проблемах заповедников
Фестиваль «Заповедная Экочашка» пройдет в Сочи и Красной Поляне с 7 по 11 мая. Зрителям покажут документальные фильмы о проблемах заповедных территорий
Кавказский биосферный заповедник сообщил, что с 7 по 11 мая в Сочи, а также на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» пройдет фестиваль «Заповедная Экочашка», на котором покажут российские документальные фильмы о природе и заповедниках.
«Большая часть фильмов касается проблем заповедных территорий, сохранения биоразнообразия, взаимоотношения человека, его потребностей и природы. Эти картины заставляют задуматься о нашем отношении к окружающему миру», — добавили в Кавказском заповеднике.
Зрителей ждет премьера фильма «Кавказский заповедник. Век первый». Он был снят к 100-летию особо охраняемой природной территории. Также в программе картины:
- «Как спасти мир: Курилы»;
- «Лесные истории»;
- «Хозяин алтайских гор»;
- «Битва за Кавказ»;
- «Зрительная полоса»;
- «Дело медвежатников»;
- «Огненный лис».
На все показы фестиваля «Заповедная Экочашка» вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в Сочи леопард Умка получил подарок от хозяев пантеры Луны из Красноярска.