В Белореченске трехлетний ребенок выпал из окна, опершись на москитную сетку

Краснодарский край

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В Белореченске трехлетний местный житель 20 июля выпал из окна, пока мать готовила обед

Полиция Белореченского района Краснодарского края узнала о происшествии из приемного отделения местной центральной больницы. Сотрудники районного отдела МВД выяснили, что мать малыша сегодня готовила обед и отвлеклась, а он оперся о москитную сетку и выпал из окна второго этажа частного дома.

По данным полицейских, сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

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