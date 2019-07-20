В Белореченске трехлетний ребенок выпал из окна, опершись на москитную сетку

В Белореченске трехлетний местный житель 20 июля выпал из окна, пока мать готовила обед

Полиция Белореченского района Краснодарского края узнала о происшествии из приемного отделения местной центральной больницы. Сотрудники районного отдела МВД выяснили, что мать малыша сегодня готовила обед и отвлеклась, а он оперся о москитную сетку и выпал из окна второго этажа частного дома.

По данным полицейских, сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.