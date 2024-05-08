В Туапсе впервые состоится выставка бездомных животных

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В городском парке культуры и отдыха Туапсе 11 мая пройдет первая выставка бездомных животных

Любой желающий сможет принять участие в выставке, посетив ее в качестве гостя или непосредственного участника — хозяина животного. Можно будет выбрать себе бездомного питомца или отдать его в добрые руки.

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«Вы можете прийти и выбрать себе питомца совершенно бесплатно. Можете помочь кормом для животных, проходящих лечение и находящихся на передержке», — отметили в сообществе «Шанс на жизнь Туапсе».

Посетить мероприятие можно с 11:00 до 16:00.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае в 2024 году планируют открыть сразу три приюта для бездомных животных — в Изобильненском, Благодарненском и Георгиевском округах. В них смогут содержать до 300 собак и кошек. 

Животные Туапсинский район

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