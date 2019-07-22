Мужчина посадил 10-летнего сына на цепь в сарае в Белореченском районе и уехал с беременной женой в роддом

Краснодарский край

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В селе Великовечном Белореченского района в июле возбудили уголовное дело против 46-летнего местного жителя, который посадил на цепь своего сына

Мужчина жил со своей семьей в доме на улице Свободы. По версии следствия, днем 18 июля он отвел своего десятилетнего сына в сарай, обмотал вокруг его шеи металлическую цепь и привязал ее с помощью металлического замка к деревянной ножке стеллажа. После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой поехал в перинатальный центр Краснодара.

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Ребенку удалось освободиться и убежать из сарая. Вечером мальчик пришел в магазин, расположенный недалеко от дома, и рассказал продавцам о случившемся. Они вызвали полицию, сообщили 22 июля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Против жителя Белореченского района возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Во время расследования изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье. Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре.

Как сообщали Юга.ру, в Ингушетии арестовали 35-летнюю женщину, которая избивала свою племянницу. Из семьи арестованной женщины забрали еще двух детей, у которых врачи не нашли серьезных травм и следов побоев, но выявили нарушения в развитии. 

Белореченский район Дети Преступления против детей Следственный комитет
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Мужчина посадил 10-летнего сына на цепь в сарае в Белореченском районе и уехал с беременной женой в роддом
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