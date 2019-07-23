На Кубани отца, который посадил сына на цепь, могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края намерена обратиться в суд с требованием лишить родительских прав отца, который посадил 10-летнего сына на цепь
Родители ребенка находятся в разводе, в 2016 году суда определил место жительства ребенка с отцом. Сейчас жилье матери мальчика обследуют с целью передачи ей прав на опекунство.
«По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как писали Юга.ру, 46-летний житель села Великовечного Белореченского района 18 июля привязал своего 10-летнего сына цепью, чтобы отвезти жену вместе с четырехлетним сыном в перинатальный центр Краснодара. Ребенку удалось освободиться, убежать и рассказать о случившемся сотрудницам магазина.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).
Стало известно, что подобное произошло не впервые — днем отец заставлял старшего сына работать и помогать ему, а вечером ребенка отправляли в сарай и сажали на цепь, где он ночевал. Местные жители рассказали, что это происходило на протяжении нескольких месяцев.
О случившемся сообщили матери, теперь психологи помогают мальчику выстроить с ней отношения.
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