На Кубани отца, который посадил сына на цепь, могут лишить родительских прав

Прокуратура Краснодарского края намерена обратиться в суд с требованием лишить родительских прав отца, который посадил 10-летнего сына на цепь

Родители ребенка находятся в разводе, в 2016 году суда определил место жительства ребенка с отцом. Сейчас жилье матери мальчика обследуют с целью передачи ей прав на опекунство. «По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав», — сообщили в пресс-службе ведомства.