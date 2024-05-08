Летом 2024 года крупная авиакомпания выполнит на 23% больше рейсов из Москвы в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

С июня по август 2024 года авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять больше рейсов из Москвы в Сочи

Этим летом «Аэрофлот» будет выполнять 167 перелетов в неделю и 24 рейса в сутки по маршруту Москва-Сочи. Это на 23% больше, чем в период с июня по август 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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В пресс-службе перевозчика рассказали, что в первом квартале 2024 года более 358 тыс. человек стали пассажирами рейсов авиакомпании между Москвой и Сочи. Это на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Помимо перелетов из Москвы, у компании есть прямые рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска. В этом летнем сезоне перевозчик запланировал до 318 полетов в Сочи в неделю из 13 городов России.

Напомним, что с июня 2024 года еще одна авиакомпания откроет прямые рейсы из Сочи в Дубай.

Как писали ранее Юга.ру, новый аэропорт Краснодара планируют достроить осенью 2026 года.

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