«Южные культуры», «Лагонаки» и еще три объекта Кавказского заповедника в Сочи и Адыгее можно посетить бесплатно 11 мая

Адыгея, Краснодарский край

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  • Сочинский национальный парк © Фото AmixStudio, freepik.com
    Сочинский национальный парк © Фото AmixStudio, freepik.com

Бесплатный вход будет действовать 11 мая в экоцентры «Лаура» в Красной Поляне и «Гузерипль» в Адыгее, а также тисо-самшитовую рощу, парк «Южные культуры» и кордон «Лагонаки». Акция проходит в честь 100-летия Кавказского заповедника

Кавказский биосферный заповедник объявил день открытых дверей в честь 100-летнего юбилея. Сразу пять объектов заповедника можно будет посетить бесплатно 11 мая:

  • Экоцентр «Лаура» в Красной Поляне;
  • Экоцентр «Гузерипль» в Адыгее;
  • Тисо-самшитовая роща в Сочи;
  • Парк «Южные культуры» в Сириусе;
  • Кордон «Лагонаки» в Адыгее.

«В этот день на всех указанных территориях пройдет эколого-просветительская программа: экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия», — сообщает заповедник.

В Сочи бесплатными для многодетных семей стали:

Также в честь праздника в экоцентре «Лаура» 12 мая начнет работать «Заповедная почта» — желающие смогут отправить письмо в любую точку России. В парке «Южные культуры» высадят 350-летнюю оливу, торжественно откроют исторические ворота дендропарка, а в центре Сочи на улице Карла Маркса презентуют скульптуру зубра.

Как писали Юга.ру, в честь юбилея Кавказского заповедника в Сочи и Красной Поляне с 7 по 11 мая пройдет фестиваль «Заповедная Экочашка» — зрителям покажут документальные фильмы о проблемах заповедных территорий.

Адыгея Заповедники Парки Сочи

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