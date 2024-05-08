«Южные культуры», «Лагонаки» и еще три объекта Кавказского заповедника в Сочи и Адыгее можно посетить бесплатно 11 мая
Бесплатный вход будет действовать 11 мая в экоцентры «Лаура» в Красной Поляне и «Гузерипль» в Адыгее, а также тисо-самшитовую рощу, парк «Южные культуры» и кордон «Лагонаки». Акция проходит в честь 100-летия Кавказского заповедника
Кавказский биосферный заповедник объявил день открытых дверей в честь 100-летнего юбилея. Сразу пять объектов заповедника можно будет посетить бесплатно 11 мая:
- Экоцентр «Лаура» в Красной Поляне;
- Экоцентр «Гузерипль» в Адыгее;
- Тисо-самшитовая роща в Сочи;
- Парк «Южные культуры» в Сириусе;
- Кордон «Лагонаки» в Адыгее.
«В этот день на всех указанных территориях пройдет эколого-просветительская программа: экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия», — сообщает заповедник.
В Сочи бесплатными для многодетных семей стали:
Также в честь праздника в экоцентре «Лаура» 12 мая начнет работать «Заповедная почта» — желающие смогут отправить письмо в любую точку России. В парке «Южные культуры» высадят 350-летнюю оливу, торжественно откроют исторические ворота дендропарка, а в центре Сочи на улице Карла Маркса презентуют скульптуру зубра.
Как писали Юга.ру, в честь юбилея Кавказского заповедника в Сочи и Красной Поляне с 7 по 11 мая пройдет фестиваль «Заповедная Экочашка» — зрителям покажут документальные фильмы о проблемах заповедных территорий.