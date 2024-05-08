Бесплатный вход будет действовать 11 мая в экоцентры «Лаура» в Красной Поляне и «Гузерипль» в Адыгее, а также тисо-самшитовую рощу, парк «Южные культуры» и кордон «Лагонаки». Акция проходит в честь 100-летия Кавказского заповедника

Кавказский биосферный заповедник объявил день открытых дверей в честь 100-летнего юбилея. Сразу пять объектов заповедника можно будет посетить бесплатно 11 мая: Экоцентр «Лаура» в Красной Поляне;

Экоцентр «Гузерипль» в Адыгее;

Тисо-самшитовая роща в Сочи;

Парк «Южные культуры» в Сириусе;

Кордон «Лагонаки» в Адыгее. «В этот день на всех указанных территориях пройдет эколого-просветительская программа: экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия», — сообщает заповедник.

Также в честь праздника в экоцентре «Лаура» 12 мая начнет работать «Заповедная почта» — желающие смогут отправить письмо в любую точку России. В парке «Южные культуры» высадят 350-летнюю оливу, торжественно откроют исторические ворота дендропарка, а в центре Сочи на улице Карла Маркса презентуют скульптуру зубра.