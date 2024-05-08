В Анапе беспилотники будут спасать утопающих — соцсети
В Анапе протестировали дроны, которые будут спасать утопающих в море
6 мая в соцсетях появились кадры беспилотников, которые тестируют в Анапе. Предполагается, что они будут участвовать в спасении утопающих и сбрасывать людям в море надувные жилеты.
Дрон должен помочь выиграть время, пока до человека доберутся спасатели. Пилоты БПЛА тренируются как можно точнее сбрасывать жилеты.
Телеграм-канал ассоциации туроператоров России пишет, что беспилотник будет подлетать к месту происшествия примерно за 8-10 секунд. Спасателям для этого необходимо 1,5 минуты.
Напомним, что в Анапе начали работать 25 туристических полицейских.
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