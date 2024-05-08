В Анапе беспилотники будут спасать утопающих — соцсети

В Анапе протестировали дроны, которые будут спасать утопающих в море

6 мая в соцсетях появились кадры беспилотников, которые тестируют в Анапе. Предполагается, что они будут участвовать в спасении утопающих и сбрасывать людям в море надувные жилеты.

Дрон должен помочь выиграть время, пока до человека доберутся спасатели. Пилоты БПЛА тренируются как можно точнее сбрасывать жилеты.



Телеграм-канал ассоциации туроператоров России пишет, что беспилотник будет подлетать к месту происшествия примерно за 8-10 секунд. Спасателям для этого необходимо 1,5 минуты.