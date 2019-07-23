Жительница Сочи напоила двухлетнего сына пивом. Силовики нашли ее
Следователи проводят проверку после появления в сети видео, на котором женщина поит пивом ребенка на одной из улиц Сочи
На видео, распространившемся 22 июля, женщина предлагает ребенку сделать глоток из бутылки, мальчик отпивает напиток.
«Личность женщины установлена, ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая в ходе опроса подтвердила факт того, что она 20 июля на улице Донской дала своему двухлетнему сыну попробовать спиртного напитка», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
В ведомстве отметили, что у следователей есть основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего. Они проведут проверку, в ходе которой изучат условия жизни и воспитания мальчика.
Как писали Юга.ру, в Ингушетии в начале июля арестовали 35-летнюю местную жительницу, которая избивала свою племянницу. Из семьи женщины забрали еще двух детей, у которых врачи не нашли серьезных травм и следов побоев, но выявили нарушения в развитии. Их мать хотят лишить родительских прав.
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