Мамаев заплатил 500 тыс. рублей избитому водителю

Футболист Павел Мамаев перечислил 500 тыс. рублей водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку, который пострадал в драке с ним

Об этом полузащитник «Краснодара» заявил на заседании Мосгорсуда, которое состоялось 18 декабря.

«Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей», — цитирует Мамаева «Интерфакс».

Также спортсмен попросил изменить ему меру пресечения на залог или домашний арест и позволить встретить Новый год с детьми. По словам Мамаева, следствие собрало все доказательства по делу, поэтому он не может повлиять на ход расследования.

Однако 18 декабря Мосгорсуд признал законным продление ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина и отказался выпускать их из СИЗО до 8 февраля.

Следователь на заседании сообщил, что в январе 2019 года расследование в отношении футболистов планируют закончить и передать в суд.

Как писали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина обвиняют в побоях и хулиганстве из-за двух инцидентов, произошедших в Москве 8 октября. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу и избили водителя телеведущей Виталия Соловчука.

11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. В начале ноября срок заключения под стражу продлили до февраля 2019-го.

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что Мамаев и Кокорин перевели деньги избитому ими водителю, но адвокаты обвиняемых и потерпевших не подтвердили и не опровергли эти данные.