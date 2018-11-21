Мамаев и Кокорин перечислили деньги избитому ими водителю — ТАСС

Краснодарский край

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Арестованные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в качестве компенсации выплатили деньги избитому ими водителю ведущей Первого канала

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — цитирует ТАСС источник, близкий к следствию. 

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Он добавил, что Кокорин и Мамаев признали вину в полном объеме и извинились перед всеми потерпевшими. 

Адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия, передает агентство. 

Как писали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в двух драках, произошедших 8 ноября в Москве. По данным следствия, спортсмены напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и коллегу Сергея Гайсина, а также избили водителя ведущей Первого канала.

На Мамаева и Кокорина завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). С 11 октября они находятся под арестом. 18 октября футболистам предъявили обвинения, в начале ноября срок следствия продлили до февраля 2019 года. 

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Хулиганство

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