Взрослый, который проснулся ребенком. В Краснодарском театре драмы покажут премьеру спектакля «Малыш»

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Марининой
    © Фото Юлии Марининой

В Драмтеатре покажут постановку по роману Альфонса Доде в жанре бурлеска. Первые показы пройдут 28 и 29 октября на камерной сцене (16+)

Краснодарский академический театр драмы им. Горького покажет премьеру спектакля «Малыш» по одноименному роману французского писателя Альфонса Доде.

Главный герой спектакля Даниэль Эйсет однажды утром в Париже, за чашкой кофе с круассаном, вдруг понимает, что так и не стал взрослым и в душе остался ребенком. Дальше зритель оказывается в его воспоминаниях о детстве в Лионе, учебе в колледже, парижской юности, стихах, знакомствах и романах. Время в них, как обещают создатели, идет назад, закручивается в петли и обрывается, а вместо привычной логики действуют законы сна.

Даниэля в спектакле играют двое: взрослого героя — Андрей Соломыков, а младшего — Анастасия Довбыш. Также в постановке заняты Андрей Бражник, Сергей Мочалов, Наталья Арсеньева, Евгений Жеников, Елизавета Велиган, Ирина Хруль и Анна Романникова.

Реальные истории Краснодара станут основой театрального шоу:

Спектакль поставила режиссер Наташа Ушакова. Над «Малышом» она начала работать в 2025 году: эскиз постановки по роману Доде режиссер представила на лаборатории «Отцы и дети» в Астраханском драматическом театре.

Ушакова в 2013 году окончила ГИТИС по специальности «Артист драматического театра и кино» (курс Сергея Женовача). Она сотрудничала с театрами Маяковского, Ленсовета и «Практика», работает в «Современнике» и стала лауреатом литовской премии Tylos.

Премьерные показы пройдут 28 и 29 октября, следующие — 5 ноября и 1 декабря. Спектакль идет на камерной сцене театра.

Ранее Юга.ру писали, что Драмтеатр открыл сезон спектаклем «Земля Эльзы», а также представил постановку «Тигр».

Афиша Краснодар Театры

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Взрослый, который проснулся ребенком. В Краснодарском театре драмы покажут премьеру спектакля «Малыш»
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