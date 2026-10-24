Взрослый, который проснулся ребенком. В Краснодарском театре драмы покажут премьеру спектакля «Малыш»

В Драмтеатре покажут постановку по роману Альфонса Доде в жанре бурлеска. Первые показы пройдут 28 и 29 октября на камерной сцене (16+)

Главный герой спектакля Даниэль Эйсет однажды утром в Париже, за чашкой кофе с круассаном, вдруг понимает, что так и не стал взрослым и в душе остался ребенком. Дальше зритель оказывается в его воспоминаниях о детстве в Лионе, учебе в колледже, парижской юности, стихах, знакомствах и романах. Время в них, как обещают создатели, идет назад, закручивается в петли и обрывается, а вместо привычной логики действуют законы сна. Даниэля в спектакле играют двое: взрослого героя — Андрей Соломыков, а младшего — Анастасия Довбыш. Также в постановке заняты Андрей Бражник, Сергей Мочалов, Наталья Арсеньева, Евгений Жеников, Елизавета Велиган, Ирина Хруль и Анна Романникова.

Спектакль поставила режиссер Наташа Ушакова. Над «Малышом» она начала работать в 2025 году: эскиз постановки по роману Доде режиссер представила на лаборатории «Отцы и дети» в Астраханском драматическом театре.

Ушакова в 2013 году окончила ГИТИС по специальности «Артист драматического театра и кино» (курс Сергея Женовача). Она сотрудничала с театрами Маяковского, Ленсовета и «Практика», работает в «Современнике» и стала лауреатом литовской премии Tylos.

Премьерные показы пройдут 28 и 29 октября, следующие — 5 ноября и 1 декабря. Спектакль идет на камерной сцене театра.