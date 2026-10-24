Ночная атака БПЛА на Кубани: обломки упали в трех районах, без света остались три поселка

Краснодарский край

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Абинске, Ейском и Темрюкском районах зафиксировано падение обломков дронов

24 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали сразу в трех муниципалитетах. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

В Абинске фрагменты дрона рухнули во дворе частного дома. В результате оказались повреждены окна, а также частично стены здания. Кроме того, остекление пострадало еще в двух соседних домах.

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В Ейском районе повреждены окна в двух многоквартирных домах.

В хуторе Белом Темрюкского района падение обломков беспилотника привело к возгоранию на подстанции. Из-за этого без электричества остались три ближайших поселка. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Везде работают оперативные и специальные службы. Информации о том, когда именно удастся полностью восстановить подачу электричества в Темрюкском районе, пока нет.

Как писали Юга.ру, 21 октября в Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома.

Абинский район Ейский район Происшествия СВО Темрюкский район

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