Ночная атака БПЛА на Кубани: обломки упали в трех районах, без света остались три поселка
В Абинске, Ейском и Темрюкском районах зафиксировано падение обломков дронов
24 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали сразу в трех муниципалитетах. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
В Абинске фрагменты дрона рухнули во дворе частного дома. В результате оказались повреждены окна, а также частично стены здания. Кроме того, остекление пострадало еще в двух соседних домах.
В Ейском районе повреждены окна в двух многоквартирных домах.
В хуторе Белом Темрюкского района падение обломков беспилотника привело к возгоранию на подстанции. Из-за этого без электричества остались три ближайших поселка. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Везде работают оперативные и специальные службы. Информации о том, когда именно удастся полностью восстановить подачу электричества в Темрюкском районе, пока нет.
Как писали Юга.ру, 21 октября в Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома.