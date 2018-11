Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлили до февраля

View this post on Instagram

Сегодня посетила Бутырку. У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2). В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными. Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному. Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис