Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлили до февраля

Срок следствия по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина продлен на два месяца

Об этом сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в своем инстаграме. «Продление срока следствия на два месяца, а всего до четырех месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному», — написала она. Таким образом, срок расследования продлен до февраля 2019 года.

Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Они находятся под арестом.