Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлили до февраля
Срок следствия по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина продлен на два месяца
Об этом сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в своем инстаграме.
«Продление срока следствия на два месяца, а всего до четырех месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному», — написала она.
Таким образом, срок расследования продлен до февраля 2019 года.
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Сегодня посетила Бутырку. У ребят настроение нормальное. Действительно имеет место ограничение в количестве посещения спортивного зала. Это вызвано необходимостью доступа к спортзалу других арестованных (со слов администрации СИЗО № 2). В развитие своего предыдущего сообщения необходимо отметить, что вопрос об адекватности содеянному – причинению побоев в ответ на оскорбление применения меры пресечения в виде содержания под стражей – самой исключительной меры, применяемой при невозможности избрания иных мер, до настоящего времени выступает основным в ситуации с Александром и Кириллом Кокориными. Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки – 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному. Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Они находятся под арестом.
18 октября им предъявили обвинение.
Спортсмены просили отправить их под домашний арест, однако суд отклонил апелляцию.
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