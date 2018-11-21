Алана Мамаева представила толстовку в поддержу Мамаева и Кокорина. С боями без правил и стулом

Жена футболиста Павла Мамаева Алана сообщила в соцсетях о старте продаж толстовок в поддержку супруга и его друга Александра Кокорина под девизом «Мы не за насилие, мы за справедливый суд»

Дизайн разработала подруга Аланы. На черной толстовке латиницей написаны фамилии обоих футболистов. При этом в слове «MMAMAEV» видна отсылка к смешанным единоборствам (MMA). А на фамилии Кокорина изображен стул, которым футболист ударил чиновника. Стоят толстовки 6 тыс. рублей. В сообщении говорится, что собранные средства пойдут на благотворительность.