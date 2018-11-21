Алана Мамаева представила толстовку в поддержу Мамаева и Кокорина. С боями без правил и стулом
Жена футболиста Павла Мамаева Алана сообщила в соцсетях о старте продаж толстовок в поддержку супруга и его друга Александра Кокорина под девизом «Мы не за насилие, мы за справедливый суд»
Дизайн разработала подруга Аланы. На черной толстовке латиницей написаны фамилии обоих футболистов. При этом в слове «MMAMAEV» видна отсылка к смешанным единоборствам (MMA). А на фамилии Кокорина изображен стул, которым футболист ударил чиновника.
Стоят толстовки 6 тыс. рублей. В сообщении говорится, что собранные средства пойдут на благотворительность.
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#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд» бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон - этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...
Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
С 11 октября они находятся под арестом. 18 октября футболистам предъявили обвинения, в начале ноября срок следствия продлили до февраля 2019 года.
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