Праздники без подъемника. В Кисловодске почти на две недели остановят канатную дорогу

Канатная дорога в национальном парке не будет работать с 26 октября по 6 ноября из-за технических работ

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил , что с 26 октября по 6 ноября в национальном парке «Кисловодский» не будет работать канатная дорога.

Закрытие придется в том числе на 4 ноября, День народного единства, когда многие туристы планируют поездки на курорты Кавминвод.

Причина — технические работы. По словам Моисеева, они нужны, чтобы поддерживать объект в надлежащем состоянии.

«Временная приостановка работы может изменить чьи-то планы, особенно у тех, кто приехал к нам на отдых. Но технические работы необходимы, чтобы поддерживать объект в надлежащем состоянии. Просим отнестись к этому с пониманием и заранее учитывать информацию при планировании прогулок по национальному парку», — обратился к жителям и гостям глава Кисловодска.