Праздники без подъемника. В Кисловодске почти на две недели остановят канатную дорогу

Ставропольский край

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  • Катаная дорога в Кисловодске © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Катаная дорога в Кисловодске © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Канатная дорога в национальном парке не будет работать с 26 октября по 6 ноября из-за технических работ

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что с 26 октября по 6 ноября в национальном парке «Кисловодский» не будет работать канатная дорога.

Закрытие придется в том числе на 4 ноября, День народного единства, когда многие туристы планируют поездки на курорты Кавминвод.

Причина — технические работы. По словам Моисеева, они нужны, чтобы поддерживать объект в надлежащем состоянии.

«Временная приостановка работы может изменить чьи-то планы, особенно у тех, кто приехал к нам на отдых. Но технические работы необходимы, чтобы поддерживать объект в надлежащем состоянии. Просим отнестись к этому с пониманием и заранее учитывать информацию при планировании прогулок по национальному парку», — обратился к жителям и гостям глава Кисловодска.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

Пока канатная дорога закрыта, подняться к верхней станции можно пешком по терренкурам национального парка.

Канатную дорогу в Кисловодске построили в 1973 году. Ее нижняя станция расположена на высоте 954 м над уровнем моря, верхняя — на высоте 1181 м, а длина трассы составляет 1743 м. Кабинки вмещают до 25 человек, подъем занимает 6–7 минут. В туристический сезон, особенно в выходные, очередь на канатную дорогу может растянуться на 2–3 часа.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске создадут туристическую деревню времен Михаила Лермонтова.

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Праздники без подъемника. В Кисловодске почти на две недели остановят канатную дорогу
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