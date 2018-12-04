«История, безусловно, прискорбная». Черчесов ответил, ждет ли Мамаева и Кокорина на футбольном поле

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал скандал с уголовным делом о побоях и хулиганстве в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

По словам Черчесова, скандал получил резонанс во многом из-за личностей его участников. Тренер выразил надежду, что инцидент в ближайшем времени будет исчерпан.

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом», — сказал Черчесов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что у Мамаева и Кокорина было достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. «Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что», — сказал тренер.

На вопрос о возвращении арестованных игроков в большой футбол Черчесов ответил, что для начала Мамаеву и Кокорину необходимо разобраться с правовым полем, а потом возвращаться на футбольное.

По поводу ареста футболистов также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть? Я тоже так считаю. А еще больше наверняка так считают те люди, которых они избили», — цитирует Пескова RT. Он подчеркнул, что в случае с Мамаевым и Кокориным речь идет о преступлении, поэтому нет разницы, являются ли фигуранты дела известными футболистами или кем-либо еще.

Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в двух драках, произошедших 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина, а также избили водителя ведущей Первого канала.

В отношении футболистов возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Тверской суд Москвы 11 октября их арестовал на два месяца, в начале ноября срок следствия продлили до февраля 2019 года.

Мамаев и Кокорин в качестве компенсации выплатили деньги избитому водителю ведущей Первого канала.