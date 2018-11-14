«МК» рассказал об иконостасе в камере Мамаева

Арестованный игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев увлекся в СИЗО чтением православной литературы и имеет в своей камере иконостас

Об этом сообщил «Московский комсомолец». Обозреватель издания посетил СИЗО «Бутырка», где находятся Мамаев и еще один арестованный футболист Александр Кокорин, в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Автор, описывая быт Кокорина и Мамаева, отметил, что «в течение дня один либо лежит, либо меряет шагами камеру, а второй постоянно убирается или качает пресс и отжимается». По его словам, Кокорин мрачен и неразговорчив, а Мамаев настроен ко всем доброжелательно.

«К моменту прихода правозащитников выдраил камеру до блеска. В руках веник и тряпка, на лице приятная улыбка. Весь его вид словно подтверждение, что труд облагораживает», — отмечает издание.

В камере Мамаева много православной литературы, также есть иконостас. Его изготовил сокамерник футболиста Константин.

«Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», — рассказал Мамаев.