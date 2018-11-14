«МК» рассказал об иконостасе в камере Мамаева
Арестованный игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев увлекся в СИЗО чтением православной литературы и имеет в своей камере иконостас
Об этом сообщил «Московский комсомолец». Обозреватель издания посетил СИЗО «Бутырка», где находятся Мамаев и еще один арестованный футболист Александр Кокорин, в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Автор, описывая быт Кокорина и Мамаева, отметил, что «в течение дня один либо лежит, либо меряет шагами камеру, а второй постоянно убирается или качает пресс и отжимается». По его словам, Кокорин мрачен и неразговорчив, а Мамаев настроен ко всем доброжелательно.
«К моменту прихода правозащитников выдраил камеру до блеска. В руках веник и тряпка, на лице приятная улыбка. Весь его вид словно подтверждение, что труд облагораживает», — отмечает издание.
В камере Мамаева много православной литературы, также есть иконостас. Его изготовил сокамерник футболиста Константин.
«Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», — рассказал Мамаев.
Он поделился с общественниками, что очень соскучился по семье, особенно по детям.
«Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — сказал футболист.
Свое пребывание в СИЗО он назвал колоссальным опытом.
«На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — добавил Мамаев.
Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Они находятся под арестом.
18 октября им предъявили обвинение. Срок следствия продлен до февраля.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.