В Краснодаре 24 октября откроются восемь ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фермеры и производители Кубани привезут местные продукты в разные районы города

Администрация Краснодара сообщила, что в субботу, 24 октября, в Краснодаре будут работать восемь ярмарок выходного дня. Фермерские хозяйства и производители региона привезут на них соленья, сыры, мясные деликатесы, хлеб, выпечку и натуральный мед.

Кроме того, покупатели смогут найти на прилавках овощи и фрукты, кондитерские изделия и бакалею.

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Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 по адресам:

  • проспект Чекистов, рядом с домами №7/3 и №9/1;
  • ул. Уральская, 170/7;
  • ул. им. Героя Яцкова, 11;
  • ул. им. Дзержинского, 213;
  • ул. им. Каляева, 198;
  • ул. Бургасская, 31/1;
  • ул. Одесская, 48;
  • ул. Восточно-Кругликовская, 38/5.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что фермеры Сочи впервые будут выращивать какао на курорте.

Еда Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

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В Краснодаре 24 октября откроются восемь ярмарок выходного дня
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