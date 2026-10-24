В Краснодаре 24 октября откроются восемь ярмарок выходного дня
Фермеры и производители Кубани привезут местные продукты в разные районы города
Администрация Краснодара сообщила, что в субботу, 24 октября, в Краснодаре будут работать восемь ярмарок выходного дня. Фермерские хозяйства и производители региона привезут на них соленья, сыры, мясные деликатесы, хлеб, выпечку и натуральный мед.
Кроме того, покупатели смогут найти на прилавках овощи и фрукты, кондитерские изделия и бакалею.
Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 по адресам:
- проспект Чекистов, рядом с домами №7/3 и №9/1;
- ул. Уральская, 170/7;
- ул. им. Героя Яцкова, 11;
- ул. им. Дзержинского, 213;
- ул. им. Каляева, 198;
- ул. Бургасская, 31/1;
- ул. Одесская, 48;
- ул. Восточно-Кругликовская, 38/5.
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