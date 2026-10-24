В Краснодаре 24 октября откроются восемь ярмарок выходного дня

Администрация Краснодара сообщила, что в субботу, 24 октября, в Краснодаре будут работать восемь ярмарок выходного дня. Фермерские хозяйства и производители региона привезут на них соленья, сыры, мясные деликатесы, хлеб, выпечку и натуральный мед.

Кроме того, покупатели смогут найти на прилавках овощи и фрукты, кондитерские изделия и бакалею.