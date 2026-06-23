«Туристический сезон 2026 года сорван». Президент РСТ призвал правительство поддержать Крым

Президент Российского союза туриндустрии рассказал об ухудшении ситуации со сферой отдыха в Крыму

«С учетом текущей ситуации вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной. Поэтому есть основания говорить о том, что туристический сезон 2026 года в Крыму, по сути, уже сорван», — заявил Уманский.

22 июня президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о срыве летнего сезона в Крыму. Это приведет к значительным убыткам для сферы отдыха — одной из ключевых для экономики полуострова.

Он напомнил, что основная выручка предприятий в туротрасли формируется именно летом. Выпадающие доходы такого масштаба практически невозможно компенсировать в течение года.

Илья Уманский считает, что сложившаяся ситуация требует решений сразу по нескольким направлениям. Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, — отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки.

«При этом решения необходимо принимать уже сейчас. Привычный подход «давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события» в данной ситуации очевидно не подходит. К моменту, когда последствия станут окончательно очевидны для всех, значительная часть необходимых мер поддержки уже может оказаться запоздалой», — заявил Уманский.

Напомним, в начале июня аналитики заявили, что Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина. Отдыхающие отменяют до 80% поездок.