Адвокат Мамаева попросил суд отпустить футболиста на тренировки с «Краснодаром»

Представитель игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева попросил суд Москвы освободить спортсмена из-под стражи и разрешить ездить на тренировки с командой

Адвокат Игорь Бушманов 15 октября рассказал, что в апелляции попросил изменить меру пресечения футболисту на запрет определенных действий, при котором Мамаев сможет продолжать «профессиональную трудовую деятельность» в «Краснодаре», а местом исполнения меры пресечения будет квартира в Краснодаре, сообщает «Р-Спорт» .

Бушманов уточнил, что по контракту за пропуск тренировок его подзащитный получит штраф, превышающий годовую зарплату. Кроме того, у Мамаева есть жена и двое детей.

Как сообщали Юга.ру, 11 октября суд отправил под арест Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Футболистов подозревают в участии в двух драках утром 8 октября, в которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга. Все подозреваемые пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря.

После того, как на Мамаева завели уголовное дело, в «Краснодаре» заявили, что наложат на Павла Мамаева максимальный штраф, отстранят от тренировок с основной командой и сделают все, чтобы разорвать контракт с полузащитником.