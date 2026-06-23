Только 30 литров в бак. В Сочи начали ограничивать продажу бензина

На одной из АЗС Сочи ввели лимит на продажу топлива — не более 30 литров бензина в одни руки

23 июня телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что на АЗС «Газпром», расположенной на Курортном проспекте, ввели ограничения на продажу топлива.

Теперь в одни руки можно приобрести не более 30 литров бензина любой марки и не более 60 литров дизельного топлива. При этом заправлять разрешено только автомобиль — наливать горючее в канистры запрещено.

На АЗС сообщили, что ограничения временны. По словам сотрудников, они необходимы для того, чтобы обеспечить равный доступ к топливу для всех автомобилистов. В телеграм-канале также отметили, что бензовозы прибывают по графику.

«Отдельное спасибо можно сказать тем паникерам, кто при первых слухах начинает скупать все подряд — от гречки до бензина. В итоге топлива вроде хватает, но теперь его отпускают как деликатес: строго по норме и без добавки», — написали в сообществе.