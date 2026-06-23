Только 30 литров в бак. В Сочи начали ограничивать продажу бензина
На одной из АЗС Сочи ввели лимит на продажу топлива — не более 30 литров бензина в одни руки
23 июня телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что на АЗС «Газпром», расположенной на Курортном проспекте, ввели ограничения на продажу топлива.
Теперь в одни руки можно приобрести не более 30 литров бензина любой марки и не более 60 литров дизельного топлива. При этом заправлять разрешено только автомобиль — наливать горючее в канистры запрещено.
На АЗС сообщили, что ограничения временны. По словам сотрудников, они необходимы для того, чтобы обеспечить равный доступ к топливу для всех автомобилистов. В телеграм-канале также отметили, что бензовозы прибывают по графику.
«Отдельное спасибо можно сказать тем паникерам, кто при первых слухах начинает скупать все подряд — от гречки до бензина. В итоге топлива вроде хватает, но теперь его отпускают как деликатес: строго по норме и без добавки», — написали в сообществе.
В тот же день издание «Коммерсант» сообщило, что в Лазаревском районе Сочи образовались очереди на заправках. Однако, по словам поставщиков топлива, дефицита горючего в городе не ожидается.
Также 23 июня блогеры с никнеймом «Уехали 2.0» опубликовали во «ВКонтакте» видео, в котором посетили заправки трех сетей — «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть», чтобы проверить, есть ли очереди и действуют ли какие-либо ограничения на продажу топлива.
На заправке «Лукойл» очередей не было, лимиты на покупку бензина также отсутствовали. На «Роснефти» ажиотажа тоже не наблюдалось, однако действовало ограничение — не более 50 литров топлива в одни руки. На АЗС «Газпром» очередь была — «по три-четыре машины на одну колонку».
Как писали Юга.ру, 22 июня стоимость бензина в Дагестане местами поднялась до 110-130 рублей за литр, а часть АЗС не работают.