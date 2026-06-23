Готовимся к пробкам. В Краснодаре стартует третий этап реконструкции Западного Обхода

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный, Юга.ру
    © Андрей Малеваный, Юга.ру

В Краснодаре 24 июня начнется ремонт участка от улицы Средней до Дзержинского на Западном Обходе

23 июня департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе продолжается реконструкция Западного Обхода. С 24 июня дорожные службы приступают к третьему этапу работ. Изменения затронут участок от улицы Средней до транспортной развязки на улице Дзержинского.

На начальном этапе подрядчик займется подготовкой территории и демонтажем. На участке от улицы Средней до Народной частично перекроют одну полосу для движения в направлении от развязки на Дзержинского в сторону «Немецкой деревни». Водителям придется перестраиваться и учитывать сужение проезжей части.

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На этом же участке со стороны развязки на Дзержинского снимут верхний слой грунта, уберут шумозащитные экраны и демонтируют ограждения. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и заранее выбирать пути объезда, чтобы не попасть в заторы.

Напомним, реконструкция Западного Обхода стартовала 6 июня 2025 года. Ранее работы велись на двух других отрезках: от ТЦ «Лента» до «Немецкой деревни» и от «Немецкой деревни» до улицы Средней.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре маршрутки отказались заезжать в два ЖК на ГМР из-за разбитой дороги.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог

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Готовимся к пробкам. В Краснодаре стартует третий этап реконструкции Западного Обхода
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