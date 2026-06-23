Готовимся к пробкам. В Краснодаре стартует третий этап реконструкции Западного Обхода

В Краснодаре 24 июня начнется ремонт участка от улицы Средней до Дзержинского на Западном Обходе

23 июня департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе продолжается реконструкция Западного Обхода. С 24 июня дорожные службы приступают к третьему этапу работ. Изменения затронут участок от улицы Средней до транспортной развязки на улице Дзержинского.

На начальном этапе подрядчик займется подготовкой территории и демонтажем. На участке от улицы Средней до Народной частично перекроют одну полосу для движения в направлении от развязки на Дзержинского в сторону «Немецкой деревни». Водителям придется перестраиваться и учитывать сужение проезжей части.