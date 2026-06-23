В Краснодаре пройдет встреча с детским писателем Владимиром Нестеренко

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Автор более 80 книг для детей Владимир Нестеренко расскажет о дружбе с Барто, Михалковым и Берестовым (6+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 27 июня встречу с писателем Владимиром Нестеренко. Он расскажет о своей дружбе с классиками детской литературы — Агнией Барто, Сергеем Михалковым и Валентином Берестовым, а также поделится историями о создании стихов и загадок.

Владимир Нестеренко родился в станице Брюховецкой Краснодарского края, но знают его далеко за пределами региона. Он написал больше 80 книг, их ообщий тираж превысил 2 млн экземпляров.

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Также Нестеренко написал около 50 песен. Его стихи и сказки публиковали в школьных учебниках, журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Костер», «Колобок», «Муравейник».

Встреча с писателем состоится 27 июня. В конце мероприятия каждый маленький слушатель получит книгу о приключениях мальчика Маврика (спасавшего станицы и города края от загрязнения) с автографом автора. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года журналист Роман Матыцин выпустил книгу «Ритмы южной окраины» — первую масштабную документацию музыкальной жизни Кубани 1960–1980-х годов.

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В Краснодаре пройдет встреча с детским писателем Владимиром Нестеренко
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