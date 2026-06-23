В Краснодаре пройдет встреча с детским писателем Владимиром Нестеренко

Автор более 80 книг для детей Владимир Нестеренко расскажет о дружбе с Барто, Михалковым и Берестовым (6+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 27 июня встречу с писателем Владимиром Нестеренко. Он расскажет о своей дружбе с классиками детской литературы — Агнией Барто, Сергеем Михалковым и Валентином Берестовым, а также поделится историями о создании стихов и загадок.

Владимир Нестеренко родился в станице Брюховецкой Краснодарского края, но знают его далеко за пределами региона. Он написал больше 80 книг, их ообщий тираж превысил 2 млн экземпляров.