В Краснодаре пройдет встреча с детским писателем Владимиром Нестеренко
Автор более 80 книг для детей Владимир Нестеренко расскажет о дружбе с Барто, Михалковым и Берестовым (6+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 27 июня встречу с писателем Владимиром Нестеренко. Он расскажет о своей дружбе с классиками детской литературы — Агнией Барто, Сергеем Михалковым и Валентином Берестовым, а также поделится историями о создании стихов и загадок.
Владимир Нестеренко родился в станице Брюховецкой Краснодарского края, но знают его далеко за пределами региона. Он написал больше 80 книг, их ообщий тираж превысил 2 млн экземпляров.
Также Нестеренко написал около 50 песен. Его стихи и сказки публиковали в школьных учебниках, журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Костер», «Колобок», «Муравейник».
Встреча с писателем состоится 27 июня. В конце мероприятия каждый маленький слушатель получит книгу о приключениях мальчика Маврика (спасавшего станицы и города края от загрязнения) с автографом автора. Подробности можно уточнить у организаторов.
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