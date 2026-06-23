Лихацкий, Дицман, Трахов, Рубежанский. В Краснодаре пройдет лекция об известных кубанских предпринимателях

Краснодарский край

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  • Иван Дицман © Фото krd.ru, wikipedia.org (CC BY 4.0)
    Иван Дицман © Фото krd.ru, wikipedia.org (CC BY 4.0)

Историк музея Фелицына расскажет о судьбах ярких представителей Екатеринодара (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 июля лекцию «Люди, дела! Живые истории кубанских предпринимателей» из цикла «Истории города «Е». Встречу проведет историк Светлана Катунина.

Спикер расскажет о судьбах Лихацкого, Дицмана, Трахова, Рубежанского. Это люди строили в дореволюционном Екатеринодаре свой бизнес, боролись с кризисами, меняли облик города и предлагали первоклассные товары и услуги.

Слушатели узнают, что осталось от знаменитых фамилий 100 лет спустя.

Марк Лихацкий — известный кубанский предприниматель, купец, председатель Екатеринодарской думы. Свой путь к успеху он начал с торговых перевозок. Он возил рыбу к Крым, а возвращался на Кубань с солью. Позже стал торговать дровами и лесом. На заработанные деньги открыл собственную биржу и со временем стал одним из богатейших людей города.

Модерновая лепнина и изразцовая печь:

Иван Дицман — купец, меценат и глава Екатеринодара (занимал пост в 1907–1912 и 1918–1919 годах). Основой программы было «приведение в порядок расстроенного городского хозяйства и городских финансов». Сыграл значительную роль в развитии городской инфраструктуры, торговли и пароходства.

Лю Трахов — предприниматель и общественный деятель черкесского происхождения. Он вложил деньги в кирпичный завод в Екатеринодаре, который после переустройства стал лучшим в регионе. Лю Трахов был и меценатом. За свою жизнь он построил десятки мечетей, мостов, школ и больниц, проводил благотворительные вечера.

Василий Рубежанский — кореной екатеринодарец, считался одним из богатейших людей в городе. В 1908 году начал возводить в Екатеринодаре (на улице Коммунаров, 8) красивейший особняк в стиле модерн.

Встреча состоится 5 июля. Подробности можно узнать у организаторов.

Как писали Юга.ру, в конце сентября 2025 года в Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар.

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