Лихацкий, Дицман, Трахов, Рубежанский. В Краснодаре пройдет лекция об известных кубанских предпринимателях

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 июля лекцию «Люди, дела! Живые истории кубанских предпринимателей» из цикла «Истории города «Е». Встречу проведет историк Светлана Катунина.

Спикер расскажет о судьбах Лихацкого, Дицмана, Трахова, Рубежанского. Это люди строили в дореволюционном Екатеринодаре свой бизнес, боролись с кризисами, меняли облик города и предлагали первоклассные товары и услуги.

Слушатели узнают, что осталось от знаменитых фамилий 100 лет спустя.