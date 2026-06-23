В Краснодаре жители ЖК «Прогресс» больше месяца остаются без горячей воды из-за долгов котельной

В поселке Березовом у жителей ЖК «Прогресс» больше месяца нет горячей воды из-за долга котельной в 18 млн рублей

По словам женщины, изначально в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара задержку объясняли ремонтом и заменой изношенных сетей ресурсоснабжающей организацией ООО «АСУ-Сервис». Завершить работы обещали до 17 июня, однако вода в квартирах так и не появилась.

23 июня в редакцию «Блокнота» обратилась жительница ЖК «Прогресс», расположенного в краснодарском поселке Березовом. Она сообщила, что там больше месяца нет горячего водоснабжения. Плановое отключение, которое началось еще 15 мая, затянулось на неопределенный срок.

Где еще в Краснодаре отключат горячую воду летом:

Редакция Юга.ру связалась с жительницей ЖК «Прогресс». Горожанка рассказала, что сегодня днем в прокуратуре Прикубанского округа состоялось совещание по вопросу отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах. В ходе встречи ООО «АСУ-Сервис» заявило о возможном банкротстве. В организации заявили, что работа котельной была остановлена из-за задолженности перед поставщиком газа, которая составляет 18 млн рублей.

22 июля руководство компании-должника планирует провести переговоры с «Газпромом» о рассрочке платежей для запуска котельной. Департаменту городского хозяйства поручили продать активы ООО «АСУ-Сервис» другим ресурсоснабжающим организациям города.

При этом конкретные сроки восстановления подачи горячей воды в ЖК «Прогресс» так и не определили. Управляющая компания только призвала жителей держать краны горячей воды закрытыми и перекрыть стояки в квартирах, чтобы избежать некорректных начислений по счетчикам.

Напомним, что в 2022 году Юга.ру публиковали репортаж про краснодарский ЖК «Прогресс». Тогда жители три месяца были без горячей воды и отопления.