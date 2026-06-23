Бензин без очередей и талонов. Мошенники обманывают россиян через фальшивые сайты АЗС

Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В России злоумышленники маскируются под крупные сети заправок и выманивают коды из смс

23 июня компания F6, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, сообщила, что в России зафиксировали новую мошенническую схему, использующую проблему топливного дефицита для кражи аккаунтов в Telegram. Эксперты обнаружили волну фишинговых сайтов, которые маскируются под ресурсы крупных сетей автозаправочных станций, в том числе работающих в Крыму.

На поддельных страницах пользователям предлагают заманчивую услугу: зарезервировать до 20 литров топлива и приехать на заправку в назначенное время — без очередей и талонной системы. После оформления «бронирования» мошенники обещают выдать номер брони и QR-код для оператора на заправке.

Канистра раздора:

На этапе оформления заявки сайт запрашивает номер телефона, привязанный к Telegram, а затем — код из смс, который является ключом доступа к мессенджеру. Указав его, пользователь добровольно передает мошенникам контроль над своим аккаунтом.

Украденный профиль затем используют для доступа к личной переписке и файлам, рассылки мошеннических сообщений контактам жертвы, распространения вредоносных ссылок или продажи другим киберпреступникам.

Напомним, топливный кризис в России развивается с конца мая. Первые ограничения на продажу бензина появились в Крыму, а к середине июня дефицит затронул несколько десятков регионов.

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи населению бензина и дизеля — топливо на полуострове теперь отпускают только госслужбам и экстренным службам. За несколько дней до этого агентство Reuters сообщило, что Россия начала импортировать бензин морским путем.

Минэнерго РФ связало перебои с поставками с участившимися воздушными атаками на объекты ТЭК.

Как писали Юга.ру, в Сочи начали ограничивать продажу бензина — только 30 литров в бак. 

Telegram Деньги Мошенничество Нефть Преступления Топливо

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