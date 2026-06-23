Лимит на провоз топлива через Крымский мост увеличили до 200 литров

Власти Крыма увеличили лимит на провоз бензина через мост на одну машину. Сроки возобновления свободной продажи топлива неизвестны

23 июня оперативный штаб Крыма сообщил, что власти увеличили лимит на провоз топлива через мост до 200 литров на одно транспортное средство. Ранее на полуострове действовало ограничение в 100 литров.

При этом точные сроки возвращения свободной продажи бензина и дизеля пока остаются неизвестными.