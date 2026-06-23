Лимит на провоз топлива через Крымский мост увеличили до 200 литров

Крым

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  • © Фото prostooleh, ru.freepik.com
    © Фото prostooleh, ru.freepik.com

Власти Крыма увеличили лимит на провоз бензина через мост на одну машину. Сроки возобновления свободной продажи топлива неизвестны

23 июня оперативный штаб Крыма сообщил, что власти увеличили лимит на провоз топлива через мост до 200 литров на одно транспортное средство. Ранее на полуострове действовало ограничение в 100 литров.

При этом точные сроки возвращения свободной продажи бензина и дизеля пока остаются неизвестными.

Канистра раздора:

В Управлении ведомственной охраны Минтранса РФ предупредили, что топливо разрешено перевозить только в сертифицированных емкостях — плотных металлических канистрах или специальном пластике, предназначенном для нефтепродуктов. Обычные бутылки или другая тара досмотр не пройдут. При этом все канистры в багажнике должны быть закреплены, чтобы избежать опрокидывания и утечки топлива.

При подъезде к пункту контроля водителям рекомендуют заранее открыть багажник, продемонстрировать емкости сотрудникам безопасности и сообщить объем перевозимого горючего.

Напомним, что 21 июня в Крыму полностью прекратили продавать бензин.

Как писали Юга.ру, в Сочи начали ограничивать продажу бензина — не более 30 литров топлива в одни руки.

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