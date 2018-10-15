Путин наградил орденами чиновников, которых избили Мамаев и Кокорин

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и директора департамента Минпромторга Дениса Пака, которые пострадали в драке с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным

Соответствующее распоряжение опубликовали 15 октября на сайте правовой информации.

Директора департамента Минпромторга Дениса Пака наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского за «большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа"».

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По данным «Медиазоны», НАМИ по заказу Минпромторга с 2013 года разрабатывает «Единую модульную платформу», также известную как «Кортеж». Главная задача проекта — создать лимузин для главы государства. На реализацию этого проекта из бюджета выделили 12,4 млрд рублей. Впервые на этой машине президент РФ Владимир Путин проехал во время инаугурации в мае.

Как сообщали Юга.ру, 8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновников в московском кафе. Также их подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала.