Путин наградил орденами чиновников, которых избили Мамаев и Кокорин
Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и директора департамента Минпромторга Дениса Пака, которые пострадали в драке с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным
Соответствующее распоряжение опубликовали 15 октября на сайте правовой информации.
Директора департамента Минпромторга Дениса Пака наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского за «большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа"».
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По данным «Медиазоны», НАМИ по заказу Минпромторга с 2013 года разрабатывает «Единую модульную платформу», также известную как «Кортеж». Главная задача проекта — создать лимузин для главы государства. На реализацию этого проекта из бюджета выделили 12,4 млрд рублей. Впервые на этой машине президент РФ Владимир Путин проехал во время инаугурации в мае.
Как сообщали Юга.ру, 8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновников в московском кафе. Также их подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала.
На спортсменов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 11 октября суд арестовал футболистов и младшего брата Кокорина Кирилла на три месяца.
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