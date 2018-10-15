Адвокат: Кокорин пытался остановить драку

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов 14 октября сообщил, что футболист пытался разнять участников драки

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — пояснил адвокат в эфире Первого Канала.

Попов не пояснил, какую драку имеет ввиду — в кафетерии с участием чиновника Минпромторга Дениса Пака или на парковке, когда пострадал водитель ведущей Первого канала. Однако ранее адвокат говорил, что Кокорин принимал участие только в драке с Паком, который сам же спровоцировал футболиста.

Как сообщали Юга.ру, 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Футболисты стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Тверской суд Москвы арестовал на три месяца Мамаева и Кокорина, а также его младшего брата Кирилла. На заседании футболисты утверждали, что в обоих случаях — в драке в кафе и около гостиницы «Пекин» — оскорбляли первыми.