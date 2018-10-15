Адвокат: Кокорин пытался остановить драку

Краснодарский край, Вся Россия

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Адвокат Александра Кокорина Олег Попов 14 октября сообщил, что футболист пытался разнять участников драки

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — пояснил адвокат в эфире Первого Канала

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Попов не пояснил, какую драку имеет ввиду — в кафетерии с участием чиновника Минпромторга Дениса Пака или на парковке, когда пострадал водитель ведущей Первого канала. Однако ранее адвокат говорил, что Кокорин принимал участие только в драке с Паком, который сам же спровоцировал футболиста.

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Как сообщали Юга.ру, 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Они избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Футболисты стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

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Тверской суд Москвы арестовал на три месяца Мамаева и Кокорина, а также его младшего брата Кирилла. На заседании футболисты утверждали, что в обоих случаях — в драке в кафе и около гостиницы «Пекин» — оскорбляли первыми.

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Мамаева и Кокорина 12 октября доставили в карантинные камеры «Бутырки», где они будут находиться десять дней. Потом футболистов переведут в камеры специального блока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности.

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол Хулиганство

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