Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе, сообщила пресс-служба Кремля
В частности, подписан закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября и одобренный Советом Федерации 3 октября.
Также глава государства подписал федеральные законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда РФ», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс РФ».
Кроме того, подписан ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ», предусматривающий уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.
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Как сообщали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Проект внесли в Госдуму 18 июля, на следующий день его приняли в первом чтении, он предполагал, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.
Путин в июле заявлял, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян. Однако, по его мнению, власть «надует» граждан, если проигнорирует проблемы в пенсионной реформе.
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29 августа он выступил с телеобращением, в котором предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет. Депутаты Госдумы одобрили эту инициативу и приняли реформу в окончательном чтении 27 сентября.
Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% граждан относятся к реформе негативно. По всей стране прошли митинги против реформы.
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