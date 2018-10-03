Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе, сообщила пресс-служба Кремля

В частности, подписан закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября и одобренный Советом Федерации 3 октября. Также глава государства подписал федеральные законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда РФ», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс РФ». Кроме того, подписан ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ», предусматривающий уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Как сообщали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Проект внесли в Госдуму 18 июля, на следующий день его приняли в первом чтении, он предполагал, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года. Путин в июле заявлял, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян. Однако, по его мнению, власть «надует» граждан, если проигнорирует проблемы в пенсионной реформе.