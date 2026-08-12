Трое раненых, 20 домов повреждены, пляжи закрыты. Что известно об атаке БПЛА на Геленджик

В Геленджике объявили локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Основной удар дронов пришелся на район Голубой бухты. Травмы получили три человека. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

12 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил , что курорт подвергся мощной атаке БПЛА. В городе ввели режим ЧС.

Повреждения зафиксировали примерно в 20 жилых домах. Три здания полностью разрушены. Жильцов домов, пострадавших в результате происшествия, эвакуируют и размещают в пансионатах «Приветливый берег», «Кубань» и «Кавказ».

Пляжи в городе и округах закрыты. На местах продолжают работать оперативные и специальные службы.

Напомним, 12 августа в Новороссийске в результате атаки БПЛА погиб 8-летний ребенок, а в поселке Волна Темрюкского района жертвой стал мужчина.