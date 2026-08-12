Трое раненых, 20 домов повреждены, пляжи закрыты. Что известно об атаке БПЛА на Геленджик

Краснодарский край

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Геленджике объявили локальный режим ЧС после атаки БПЛА

12 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что курорт подвергся мощной атаке БПЛА. В городе ввели режим ЧС.

Основной удар дронов пришелся на район Голубой бухты. Травмы получили три человека. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

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Повреждения зафиксировали примерно в 20 жилых домах. Три здания полностью разрушены. Жильцов домов, пострадавших в результате происшествия, эвакуируют и размещают в пансионатах «Приветливый берег», «Кубань» и «Кавказ».

Пляжи в городе и округах закрыты. На местах продолжают работать оперативные и специальные службы.

Напомним, 12 августа в Новороссийске в результате атаки БПЛА погиб 8-летний ребенок, а в поселке Волна Темрюкского района жертвой стал мужчина.

Как писали Юга.ру, 12 августа атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске.

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