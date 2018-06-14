В России пенсионный возраст начнут повышать с 2019 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года
«Предлагается ввести длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — пояснил премьер-министр.
По его словам, повышение будет происходить постепенно. Например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.
Медведев отметил, что такие меры позволят направить дополнительные деньги на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Он добавил, что нынешних пенсионеров не коснется повышение пенсионного возраста. Пенсии собираются увеличивать каждый год на 1 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшее время правительство подготовит законопроект с предложениями об изменении пенсионного возраста. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что всегда относился к вопросу повышения пенсионного возраста «в высшей степени осторожно и аккуратно».
Повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин к 2034 году ранее предлагал Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина.
Интервью с политтехнологом Алексеем Ситниковым
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