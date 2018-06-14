В России пенсионный возраст начнут повышать с 2019 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года

«Предлагается ввести длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — пояснил премьер-министр.

По его словам, повышение будет происходить постепенно. Например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Медведев отметил, что такие меры позволят направить дополнительные деньги на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Он добавил, что нынешних пенсионеров не коснется повышение пенсионного возраста. Пенсии собираются увеличивать каждый год на 1 тыс. рублей, сообщает ТАСС.