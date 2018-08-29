Что сказал Путин о пенсионной реформе? Главное

Президент России Владимир Путин 29 августа во время телеобращения рассказал о своем отношении к пенсионной реформе

Глава государства заявил, что изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый, опережающий рост.

«Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит около 7%. Это в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом в предстоящие шесть лет можно ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 тыс. 144 рубля. В дальнейшем, после 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», — сказал Путин.

Он уточнил, что рассматривают и другие резервы для обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. Президент предложил ряд мер, которые позволят смягчить принимаемые решения. Он заявил, что пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

«Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет », — сказал президент.

По его словам, нужно предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей .

«То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — пояснил Путин.

Глава государства предложил для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу . Они должны получить право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

По мнению Путина, нужно предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

«На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию . Здесь нужен целый пакет мер. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста , а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», — пояснил он.

Президент поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Также кабмин должен утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации . Необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Глава государства отметил, что при проведении реформы нужно учесть особые условия жизни и труда людей.

«Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий . Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Необходимо поддержать и жителей села», — сказал президент.

По его мнению, у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом стажа.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет », — уточнил он.

Путин пояснил, что нужно сохранить на время переходного периода, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Это льготы по налогам на недвижимость и землю. Также необходимо сохранить региональные льготы.

«Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», — заключил президент.