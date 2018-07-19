Госдума приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста
Государственная Дума РФ 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России
Трансляция заседания доступна на сайте Госдумы.
Проект закона о совершенствовании пенсионной системы поддержали 328 депутатов, 104 человека проголосовали против, воздержавшихся не было. За принятие реформы проголосовали только члены партии «Единая Россия». Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» высказались против.
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Несколько депутатов от КПРФ и «Справедливой России» в начале заседания предложили отменить или отложить рассмотрение закона, пока по нему не выскажется президент, но им отказали в этом. Госдума также отклонила предложение вынести законопроект на всенародное обсуждение, однако депутаты решили отодвинуть срок предоставления поправок с 18 августа до 24 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщали Юга.ру, в июне в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.
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