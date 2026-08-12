Новороссийск полностью остался без холодной и горячей воды из-за атаки БПЛА

В компании заявили, что специалисты контролируют ситуацию и возобновят подачу горячей воды сразу после того, как водоканал восстановит магистральные сети и подаст холодную воду в систему.



Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск пережил одну из самых продолжительных атак беспилотников за последнее время. В результате погиб восьмилетний ребенок, есть пострадавшие. Обломки БПЛА повредили 21 жилой дом и четыре предприятия.



Жительница Новороссийска рассказала Юга.ру, как прошла ночь во время налета дронов. По ее словам, еще утром в квартирах пропала вода — и горячая, и холодная.