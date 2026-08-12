Новороссийск полностью остался без холодной и горячей воды из-за атаки БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске после атаки БПЛА оказался поврежден водовод

12 августа замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что во всех районах города полностью прекращена подача холодной и горячей воды. Причиной стало повреждение магистральных трубопроводов холодного водоснабжения после атаки беспилотников.

Трое раненых, 20 домов повреждены, пляжи закрыты:

В компании заявили, что специалисты контролируют ситуацию и возобновят подачу горячей воды сразу после того, как водоканал восстановит магистральные сети и подаст холодную воду в систему.

Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск пережил одну из самых продолжительных атак беспилотников за последнее время. В результате погиб восьмилетний ребенок, есть пострадавшие. Обломки БПЛА повредили 21 жилой дом и четыре предприятия.

Жительница Новороссийска рассказала Юга.ру, как прошла ночь во время налета дронов. По ее словам, еще утром в квартирах пропала вода — и горячая, и холодная.

Как писали Юга.ру, атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске. Движение перекрыто.

Водоснабжение Город ЖКХ Новороссийск Происшествия СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре снова публикуют данные о наличии бензина на АЗС. Где заправиться 12 августа?
После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены две школы и колледж, пострадали 19 человек
В Краснодаре пройдет арбузный забег — участников приглашают прийти в костюмах в стиле ягоды
Бензин в дефиците: власти Сочи посоветовали автомобилистам пересесть на электрички
ФАС раскрыла сговор компаний на торгах по озеленению Краснодара за 200 млн рублей
Новороссийск полностью остался без холодной и горячей воды из-за атаки БПЛА

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
Вчера, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
Сегодня, 10:52
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Вчера, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах

Реклама на сайте