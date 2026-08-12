Новороссийск полностью остался без холодной и горячей воды из-за атаки БПЛА
В Новороссийске после атаки БПЛА оказался поврежден водовод
12 августа замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что во всех районах города полностью прекращена подача холодной и горячей воды. Причиной стало повреждение магистральных трубопроводов холодного водоснабжения после атаки беспилотников.
Трое раненых, 20 домов повреждены, пляжи закрыты:
В компании заявили, что специалисты контролируют ситуацию и возобновят подачу горячей воды сразу после того, как водоканал восстановит магистральные сети и подаст холодную воду в систему.
Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск пережил одну из самых продолжительных атак беспилотников за последнее время. В результате погиб восьмилетний ребенок, есть пострадавшие. Обломки БПЛА повредили 21 жилой дом и четыре предприятия.
Жительница Новороссийска рассказала Юга.ру, как прошла ночь во время налета дронов. По ее словам, еще утром в квартирах пропала вода — и горячая, и холодная.
Как писали Юга.ру, атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске. Движение перекрыто.
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