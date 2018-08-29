Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет

Президент России Владимир Путин 29 августа во время телеобращения сообщил, что необходимо повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63-х, как предусматривалось законопроектом

Глава государства заявил, что нужно уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет. По его словам, также нужно предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше, чем установлено сроком. Если четверо детей — на четыре года раньше. Женщины, у которых пять и более детей, смогут выходить на пенсию в 50 лет», — уточнил Путин.