«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА

Жительница Новороссийска рассказала Юга.ру, как прошла ночь во время атаки БПЛА. По ее словам, это была самая продолжительная атака, которую ей довелось пережить

В ночь на 12 августа Новороссийск пережил одну из самых продолжительных атак беспилотников за последнее время.



Жительница Южного района города рассказала, как вернулась домой под вой сирен около 22:00 и почти до пяти утра пряталась с соседями в ванной и коридорах, наблюдая за улицей через щель приоткрытой двери. Укрытий в районе, по ее словам, нет.

Девушка рассказала, что взрывы начались со стороны моря около 22:30 и продолжались почти без остановки до пяти утра.



«Я живу в Южном районе, у нас были такие штуки — я даже не могу объяснить, — такие световые, как шары огненные. Летали со всех сторон», — описала она.



По ее словам, она вместе с близкими пряталась в ванной, а зеркало на шифоньере, в котором отражается улица, позволяло следить за происходящим через приоткрытую дверь.



«У нас было видно: дом шатался, окна ходуном ходили», — добавила девушка.

Атака отличалась именно продолжительностью, отметила собеседница: короткая пауза в обстреле случилась только около половины второго — половины третьего ночи, после чего удары возобновились с новой силой.



Знакомые также рассказывали ей, что в это же время на набережной видели туристов:



«Люди по улицам ходили, не бежали, а просто прогулочным шагом ходили — в том же самом Южном районе, у нас улица Ахеджака. Говорят, там прям на лавочке люди сидели, выпивали».

Утром многие жители не смогли добраться на работу: по словам девушки, была перекрыта центральная магистраль, и машины пустили в объезд через Портовую улицу, и без того загруженную грузовым транспортом. В квартирах, добавила она, пропала вода — и горячая, и холодная.