В России повышают пенсионный возраст. Что это значит и как это будет работать?

На заседании правительства 14 июня рассмотрели законопроект о повышении пенсионного возраста. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что повышение будет происходить постепенно и начнется в 2019 году.

Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к будущей реформе негативно. Депутат Государственной Думы, член партии «Справедливая Россия» Олег Шеин считает, что повышение пенсионного возраста «не имеет ни социальных, ни финансовых, ни демографических оснований».

Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» объявило кампанию против повышения пенсионного возраста и создало соответствующую петицию на платформе Change.org.

Чей выход на пенсию откладывается и кому оставят льготы, разбирались Юга.ру.

На сколько лет вырастет возраст выхода на пенсию?

На пять у мужчин — с 60 до 65 лет, на восемь у женщин — с 55 до 63 лет.

Когда произойдет повышение пенсионного возраста?

Оно будет проходить с 2019 года поэтапно — до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин.

Мы можем не дожить до пенсии?

Здоровье у всех разное, но у жителей Кубани есть шансы на получение пенсионного обеспечения. В Краснодарском крае средняя продолжительность жизни сегодня составляет 67,55 года у мужчин и 77,35 у женщин. В некоторых регионах средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин ниже запланированного выхода на пенсию — например, в Туве.

Я уже пенсионер. Коснется ли меня реформа?

Нет, действующих пенсионеров она не затронет. По уверениям премьер-министра Дмитрия Медведева, их пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. Также будут сохранены все положенные пенсионерам соцвыплаты.

Я имею право досрочного выхода на пенсию. Меня его лишат?

Смотря какие льготы у вас были. Предлагается сохранить действующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий. Они останутся у сотрудников вредных и опасных производств, многодетных матерей с пятью и более детьми, некоторых категорий инвалидов, чернобыльцев.

А что будет с врачами, учителями и творческими личностями?

Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними: сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника.

Я сам из Заполярья. Мы тоже попадаем под действие реформы?

Для работников с Крайнего Севера и приравненных к ним территорий у мужчин возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне 60 лет, для женщин — 58 лет.

Работаю с 17 лет по специальности, имею огромный стаж. Мой выход на пенсию тоже сдвигается?

В качестве компенсационной меры правительством предлагается предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин, — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения.