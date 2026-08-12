Жара не уходит: в Краснодаре и крае зной продержится еще минимум 10 дней
На Кубани ожидаются безветренная погода и температура выше нормы
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 августа в Краснодаре и крае сохранится влияние периферии антициклона.
Это значит, что будет малооблачно и безветренно, а осадки не прогнозируются. Кроме того, ожидается сильная жара — до 34 °C.
13 августа температура поднимется до 33 °C, однако ночью будет прохладнее — до 22 °C.
Клещи возвращаются:
Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс Погода», дневная жара в Краснодаре продлится еще как минимум 10 дней — до 21 августа. Однако 14 и 15 августа станет немного прохладнее: температура опустится до 28–29 °C.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что шесть природных турмаршрутов появятся на Кубани.
Вчера, 16:43«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах