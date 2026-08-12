Жара не уходит: в Краснодаре и крае зной продержится еще минимум 10 дней

На Кубани ожидаются безветренная погода и температура выше нормы

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 августа в Краснодаре и крае сохранится влияние периферии антициклона.

Это значит, что будет малооблачно и безветренно, а осадки не прогнозируются. Кроме того, ожидается сильная жара — до 34 °C.

13 августа температура поднимется до 33 °C, однако ночью будет прохладнее — до 22 °C.