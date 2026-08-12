Жара не уходит: в Краснодаре и крае зной продержится еще минимум 10 дней

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани ожидаются безветренная погода и температура выше нормы

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 августа в Краснодаре и крае сохранится влияние периферии антициклона.

Это значит, что будет малооблачно и безветренно, а осадки не прогнозируются. Кроме того, ожидается сильная жара — до 34 °C. 

13 августа температура поднимется до 33 °C, однако ночью будет прохладнее — до 22 °C.

Клещи возвращаются:

Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс Погода», дневная жара в Краснодаре продлится еще как минимум 10 дней — до 21 августа. Однако 14 и 15 августа станет немного прохладнее: температура опустится до 28–29 °C.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что шесть природных турмаршрутов появятся на Кубани.

Город Краснодар Погода

Новости

В Краснодаре снова публикуют данные о наличии бензина на АЗС. Где заправиться 12 августа?
После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены две школы и колледж, пострадали 19 человек
В Краснодаре пройдет арбузный забег — участников приглашают прийти в костюмах в стиле ягоды
Бензин в дефиците: власти Сочи посоветовали автомобилистам пересесть на электрички
ФАС раскрыла сговор компаний на торгах по озеленению Краснодара за 200 млн рублей
Новороссийск полностью остался без холодной и горячей воды из-за атаки БПЛА

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
Вчера, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
Сегодня, 10:52
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Вчера, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах

Реклама на сайте