В Краснодаре пройдет арбузный забег — участников приглашают прийти в костюмах в стиле ягоды

В краснодарском парке «Солнечный остров» состоится «Арбузный старт» — забег на 5 км (0+)

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 15 августа «Арбузный старт». Организаторы предлагают участникам забега нарядиться в цветах ягоды — зеленом, розовом и красном. Можно надеть одежду с арбузным принтом, тематические аксессуары или костюмы. После забега можно будет пообщаться и отдохнуть, поэтому организаторы советуют взять с собой арбуз, другие угощения, воду и термосы с чаем.

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Забег состоится 15 августа в парке «Солнечный остров», протяженность маршрута — 5 км. В 07:45 начнутся разминка и брифинг, а в 08:00 — старт. Участие бесплатное. Помимо этого, «5 верст» ищет волонтеров для помощи в забеге. Желающие будут раздавать карточки, засекать время, помогать бегунам и выполнять другие задачи. Записаться можно по ссылке.