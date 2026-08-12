В Краснодаре пройдет арбузный забег — участников приглашают прийти в костюмах в стиле ягоды

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «5 верст Солнечный остров Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «5 верст Солнечный остров Краснодар»

В краснодарском парке «Солнечный остров» состоится «Арбузный старт» — забег на 5 км (0+)

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 15 августа «Арбузный старт».

Организаторы предлагают участникам забега нарядиться в цветах ягоды — зеленом, розовом и красном. Можно надеть одежду с арбузным принтом, тематические аксессуары или костюмы. 

После забега можно будет пообщаться и отдохнуть, поэтому организаторы советуют взять с собой арбуз, другие угощения, воду и термосы с чаем.

В Краснодарском крае 3,6 млн человек занимаются спортом:

Забег состоится 15 августа в парке «Солнечный остров», протяженность маршрута — 5 км. В 07:45 начнутся разминка и брифинг, а в 08:00 — старт. Участие бесплатное. 

Помимо этого, «5 верст» ищет волонтеров для помощи в забеге. Желающие будут раздавать карточки, засекать время, помогать бегунам и выполнять другие задачи. Записаться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в мае краснодарская блогерка столкнулась с оскорблениями и мизогинией из-за того, что захотела создать велоклуб.

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В Краснодаре пройдет арбузный забег — участников приглашают прийти в костюмах в стиле ягоды
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