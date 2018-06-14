Опрос: 92% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста
Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос, результаты которого показали, что большинство россиян не поддерживают планы правительства по повышению пенсионного возраста
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По данным опроса, 92% россиян против инициативы правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Лучше всего идею приняла молодежь 18-24 лет, где 12% респондентов высказались за подъем пенсионного возраста. В остальных возрастных категориях уровень неприятия доходит до 92-93%.
58% респондентов согласны с тем, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, 32% считают, что мужчинам пора уходить на отдых в промежутке от 50 до 58 лет, 5% высказались за повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет. То есть в среднем жители России считают что пенсионный возраст у мужчин должен начинаться в 59 лет.
61% опрошенных полагают, что женщинам пора уходить на пенсию в 55 лет, 29% снизили бы этот показатель до 50 лет, 10% граждан подняли бы пенсионный возраст для женщин до 58-60 лет. Так, средний оптимальный пенсионный возраст составил 54 года.
В 2012 году в аналогичном опросе «Ромира» повышение пенсионного возраста поддерживали почти 80% россиян, передает РИА «Новости». Средним показателем для мужчин стали 58 лет, для женщин — 53 года.
Как сообщали Юга.ру, в Правительстве России 14 июня рассмотрят законопроект о повышении пенсионного возраста.
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