Опрос: 92% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос, результаты которого показали, что большинство россиян не поддерживают планы правительства по повышению пенсионного возраста

Правительство может в четверг внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста.

По данным опроса, 92% россиян против инициативы правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Лучше всего идею приняла молодежь 18-24 лет, где 12% респондентов высказались за подъем пенсионного возраста. В остальных возрастных категориях уровень неприятия доходит до 92-93%.

58% респондентов согласны с тем, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, 32% считают, что мужчинам пора уходить на отдых в промежутке от 50 до 58 лет, 5% высказались за повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет. То есть в среднем жители России считают что пенсионный возраст у мужчин должен начинаться в 59 лет.

61% опрошенных полагают, что женщинам пора уходить на пенсию в 55 лет, 29% снизили бы этот показатель до 50 лет, 10% граждан подняли бы пенсионный возраст для женщин до 58-60 лет. Так, средний оптимальный пенсионный возраст составил 54 года.