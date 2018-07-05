«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят». Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста. Его суть в том, чтобы повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на 1 год. Согласно заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, реформа поможет увеличить пенсии на 12 тыс. рублей в год. Портал Юга.ру рассказывает о реакции российского общества на законопроект, а также о мнении профсоюзов, правозащитников и политиков.

Предыстория В первый день чемпионата мира по футболу российское правительство рассмотрело законопроект о повышении пенсионного возраста. Об обсуждении этой инициативы властями стало известно еще весной. О плюсах повышения пенсионного возраста российские политики говорили не впервые. Так, в конце прошлого года на эту тему высказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В то же время в администрации президента и правительстве обсуждали возможность повышения минимального трудового стажа как альтернативу повышению пенсионного возраста. Однако президент России Владимир Путин еще в 2005 году обещал, что в России не будет повышаться пенсионный возраст, пока он возглавляет государство. В середине июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обещание Путина. «Важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры — а ни одна страна не существует в вакууме, — и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни», — отметил он. Песков добавил, что Путин не участвует в проработке вопроса, этим занимается правительство. Ранее не поддерживал повышение пенсионного возраста и глава правительства Дмитрий Медведев. В 2011 году, будучи президентом, он так прокомментировал подобную идею: «У нас средний возраст, средний показатель продолжительности жизни — 69 лет, а у мужчин — 63 года. Поэтому мы все понимаем, что в случае установления планки в 65 лет средний мужчина до пенсии не доживет». Средняя продолжительность жизни россиян с тех пор увеличилась на 2,7 года. Документ, содержащий проект пенсионной реформы, отослали в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Также его отправили на обсуждение в регионы. До 17 июля регионы должны направить в Госдуму свои отзывы. После этого состоится рассмотрение документа в первом чтении. По прогнозам депутатов, окончательно законопроект может быть принят не раньше осени.

Мы все понимаем, что в случае установления планки в 65 лет средний мужчина до пенсии не доживет Дмитрий Медведев, 2011 год

Все против Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти. К концу июня, согласно ФОМ, рейтинг Путина снизился с 62% до 48% — до уровня 2011–2013 годов. Все парламентские партии, за исключением «Единой России», выступают против пенсионной реформы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия «не только категорически против», но и собирается предложить проведение общенационального референдума по этой теме. В ЛДПР напомнили, что многие россияне не доживают до пенсионного возраста. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов написал в твиттере, что вопрос о повышении возраста выхода на пенсию необходимо заморозить до 2030 года. Также против законопроекта высказались два крупнейших объединения профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов России не поддержала законопроект 16 июня на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Профсоюзная сторона «в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру», заявил глава ФНПР Михаил Шмаков. В конце июня Шмаков рассказал, что его впервые за 25 лет не пустили на заседание правительства. В аппарате правительства ему сообщили, что теперь представлять профсоюзы на заседаниях будет Сергей Вострецов — депутат Госдумы от «Единой России».

Второе по численности профсоюзное объединение страны — Конфедерация труда России — 18 июня на сайте Change.org разместило петицию против повышения пенсионного возраста. На момент публикации статьи число подписавших документ достигло 2,5 млн человек. Похожая петиция появилась и на сайте «Российской общественной инициативы». За нее подали 102,8 тыс. голосов. По закону, экспертная группа при правительстве теперь должна рассмотреть эту инициативу, для этого достаточно 100 тыс. подписей.

Число подписавших петицию на сайте Change.org достигло 2,5 млн человек

Член Совета Конфедерации труда России и сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал прокомментировал проект пенсионной реформы специально для Юга.ру.

Андрей Коновал член Совета Конфедерации труда России и сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие»

— Эта реформа не является результатом общественно-политического консенсуса. Она абсолютно навязана властью, которая не справляется со своими обязательствами. Фактически, правительство публично расписывается в этом: «У вас были определенные социальные гарантии, а теперь мы их вас лишаем». В связи с этим логично было бы ожидать, что правительство, не справившееся со своими обязательствами, должно уйти в отставку, а не пытаться прикрыть свой провал антисоциальной реформой. Партия «Единая Россия», которая поддерживает эту инициативу, никогда на выборах не выдвигала пункт о повышении пенсионного возраста. С моей точки зрения, это прямой обман избирателей. Никакого морального оправдания эта инициатива не имеет. На трехсторонней комиссии была высказана консолидированная позиция профсоюзов: данная законодательная инициатива не имеет права на жизнь, это наступление на социальные права населения. Конфедерация труда России еще в мае, когда стало известно о проведении подобной реформы, стала готовить протестную кампанию. Нами была размещена петиция в интернете, которую на данный момент подписали более 2,5 млн человек. Собранные подписи официально переданы лидерами КТР в Госдуму. В конце июня мы стали говорить о необходимости перехода к коллективным действиям, в том числе и уличного формата, — уличным демонстрациям, митингам, пикетированиям. Наша кампания идет под девизом «Народ против пенсионного возраста».

Мы считаем, что сейчас нет никаких оснований для поднятия пенсионного возраста. Ни финансовых, ни экономических, ни политических, ни моральных. На трехсторонней комиссии, где со стороны профсоюзов участие принимает и КТР, были озвучены данные, которые показывают, что при сохранении нынешнего уровня государственного софинансирования можно не только сохранить нынешний уровень пенсионного возраста, но даже и увеличить размер пенсий, учитывая нынешние доходы от повышения цен на нефть прежде всего. К тому же очевидно, что экономика страны не имеет достаточно рабочих мест, которые готовы принять дополнительное количество людей. Да и сейчас пенсионерам никто не запрещает работать. Но многие из них работают только оттого, что общий уровень пенсий настолько мал, что им не хватает денег. Лекарства и своевременные обследования настолько дороги, что значительная часть пенсии уходит на эти цели. Профсоюзу медработников хорошо известно, в каком состоянии находится здоровье граждан 55-летнего и 60-летнего возраста. К сожалению, у многих оно уже не позволяет работать с той полноценной нагрузкой, которая предусмотрена законодательством. Считаем, что эта реформа безнравственна по отношению к людям старшего возраста, которых заставляют работать практически до смерти. К тому же во многих регионах при принятии этой реформы пенсионный возраст будет выше, чем продолжительность жизни.

Нет никаких оснований для поднятия пенсионного возраста. Ни финансовых, ни экономических, ни политических, ни моральных Андрей Коновал

Но кто-то за Единства мнений по поводу пенсионной реформы нет даже в «Единой России». 19 июня депутат от нее Наталья Поклонская написала в твиттере, что будет голосовать против законодательной инициативы. После этого секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал недопустимой критику пенсионной реформы со стороны единороссов. Тем не менее уже 25 июня депутат от «Единой России» Лысаков написал в фейсбуке, что будет голосовать против реформы. В позитивных тонах о пенсионной реформе говорят прокремлевские СМИ. Сюжеты в новостных передачах и целые ток-шоу посвящаются аргументам в пользу повышения пенсионного возраста. «Настоящее время» составило целый список: «Предлагаемое решение оказалось на удивление мягким и, я бы даже сказал, нежным!» («Россия-1») «Работать теперь можно будет дольше, а доходы пенсионеров вырастут» («Мир 24»). «Не повышали с 56-го года, жизнь изменилась — законы нет, пенсионеров стало больше — работающих меньше» (НТВ). «Жить стали дольше» («Россия»). «Через 5-6 лет из-за дефицита рабочих рук кормить пенсионеров уже будет некому» (Первый канал). «Сегодня российские пенсионеры — самые молодые в мире» («Россия-1»). «Нам, жителям России, которые привыкли выходить на пенсию в полном расцвете сил, грядущие сроки кажутся пугающими. Но оправдан ли этот страх?» (ТВЦ). «Безработица в стране находится на минимальном уровне, спрос на рабочую силу есть. У пенсионеров есть существенное конкурентное преимущество — опыт!» (РЕН-ТВ). «Человек, который чувствует себя нужным, живет дольше» («Мир 24»). Также издание The Bell сообщило, что боты на YouTube хвалят пенсионную реформу 58 тыс. раз в день. С 14 по 27 июня тему пенсионного возраста в российских соцсетях упоминали больше 7 млн раз (на пике 16 июня — число упоминаний реформы составило почти 900 тыс.). Для сравнения — упоминания футбольных сборных в дни ЧМ набирали максимум по 30-40 тыс. в день.

Боты на YouTube хвалят пенсионную реформу 58 тыс. раз в день

Специально для портала Юга.ру директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова прокомментировала проект повышения пенсионного возраста в России и очертила список проблем, с которыми столкнется общество в случае его принятия.

Елена Герасимова директор Центра социально-трудовых прав

— Реформа совершенно не продумана и не обоснована с точки зрения социально-экономических последствий. Единственная цель, которую я вижу, — это экономия денег, сокращение выплат из пенсионного фонда. В пользу реформы звучит только аргумент об увеличении продолжительности жизни. Но этот аргумент — достаточно сомнительный, учитывая, что продолжительность жизни во многих регионах у мужчин ниже, чем предполагаемый возраст выхода на пенсию. Предлагаемое взамен повышения возраста выхода на пенсию повышение размера пенсий на тысячу рублей месяц — совершенно ничтожное, учитывая крайне низкий размер пенсий для большинства. Моя оценка предлагаемой реформы — крайне негативная. Я считаю, что никакой осмысленной социальной политики за предложением о реформе не стоит, только желание сократить расходы. Но социальные реформы не могут и не должны проводиться исключительно из соображений экономии средств. Предлагаемая реформа поставит нас перед целым рядом проблем. Во-первых, возникнет проблема трудоустройства людей, которые будут вынуждены продолжать работать вместо выхода на пенсию, и это большая проблема. Во время всей моей профессиональной деятельности я много занималась проблемами дискриминации, в т.ч. по возрасту. Жалобы на то, что люди сталкиваются со сложностями при поиске работы, постоянны начиная с 40–45 лет. Многим людям и сейчас говорят, что их резюме не будут даже рассматриваться из-за возраста. Даже сейчас, без всякой реформы, люди сталкиваются с выдавливанием с работы по причине возраста, особенно после достижения пенсионного возраста. В условиях дефицита рабочих мест есть все предпосылки к тому, что эти проблемы будут лишь усугубляться.

Во-вторых, многие европейские страны, которые поднимали пенсионный возраст, сталкивались с проблемой молодежной безработицы. Если мы будем сохранять рабочие места за людьми старшего возраста и увеличим количество людей, которые будут продолжать работать, то, очевидно, возникнет проблема с трудоустройством молодежи. Количество рабочих мест само по себе не растет, а экономических предпосылок для такого роста нет. В-третьих, во многих регионах, где есть трудности с работой, целые семьи живут на пенсию кого-то из старшего поколения, пенсия выступает как ресурс для поддержания детей и внуков в многопоколенческих семьях. В-четвертых, многие люди пенсионного возраста, преимущественно женщины, выполняют функцию присмотра за маленькими детьми — обычно внуками. Мест в детских садах, особенно в ясельных группах, во многих регионах не хватает. А когда дети идут в школу, то возникает проблема, что с ними делать во второй половине дня. Так что бабушки-дедушки сильно помогают в присмотре за детьми. Если они будут работать, то непонятно, кто и как будет решать эти задачи. В-пятых, если посмотреть на статистику Росстата, то мы увидим, что даже сейчас не так много людей продолжают работать после достижении пенсионного возраста. У кого есть силы, желание и возможность, — работают и сейчас. Но при повышении пенсионного возраста это станет обязательным, а сил, желания и возможностей вряд ли прибавится. К тому же у людей, которые по достижении пенсионного возраста продолжают работать, по данным Росстата, происходит снижение заработка практически по всем профессиональным группам. Таким образом, пенсия является своеобразной компенсацией этого снижающегося заработка.

Социальные реформы не могут и не должны проводиться исключительно из соображений экономии Елена Герасимова

Уличные протесты Первый митинг против проекта пенсионной реформы прошел уже 16 июня. В Новосибирске несколько сотен человек протестовали против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин и увеличения НДС. 19 июня ФНПР предложила главам региональных организаций профсоюзов выйти на митинги против повышения пенсионного возраста. Также к протесту присоединились сторонники Алексея Навального. 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли более чем в 30 российских городах. Самые многочисленные митинги состоялись в Омске, Челябинске, Томске и Комсомольске-на-Амуре. В Краснодаре согласованный митинг прошел в парке 30-летия Победы. «В целом после согласования митинг прошел спокойно. В том, чтобы мероприятие прошло спокойно, были заинтересованы и мы, инициаторы его, и силовые структуры, и администрация. По нашим предварительным подсчетам, на него пришли более 800 человек. Участники выдвигали требования по отмене пенсионной реформы и повышения НДС. Также требовали инициировать расследование ФАС по поводу завышения цен на бензин краснодарскими нефтедобывающими компаниями», — рассказал порталу Юга.ру координатор движения Алексея Навального в Краснодаре Размик Симонян. Также он сообщил, что в митинге участвовали представители Либертарианской партии России и «Революционной рабочей партии». Парламентские партии митинг не поддержали.

Акции протеста против пенсионной реформы продолжаются. В течение июля представители КПРФ, независимые профсоюзы и сторонники Навального планируют провести митинги в десятках городов. В краевом отделении КПРФ порталу Юга.ру сообщили, что в Краснодаре митинг против пенсионной реформы пройдет 28 июля. Самое крупное протестное мероприятие ожидается в Москве. Член Совета Конфедерации труда России Андрей Коновал рассказывает, когда оно должно пройти, и призывает всех неравнодушных россиян выходить на митинги в своих городах.

И очевидно, что остановить реформу реально. Это видно по позиции президента страны, который выдерживает паузу и ждет реакции населения Андрей Коновал

Андрей Коновал