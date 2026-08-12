ФАС раскрыла сговор компаний на торгах по озеленению Краснодара за 200 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре торги на 200 млн рублей обернулись делом о картельном сговоре

12 августа Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила признаки картельного сговора между двумя компаниями, которые участвовали в торгах на выполнение работ по озеленению Краснодара. Речь идет о конкурсе со стоимостью контракта 200,2 млн рублей.

По версии ФАС, ООО «Зеленый Город» и ООО «Кубаньэнергостройремонт» договорились сохранить стоимость контракта на максимально высоком уровне. Участники распределили между собой роли еще до проведения конкурса.

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Как установила ФАС, фирма «Кубаньэнергостройремонт» имела необходимый опыт выполнения подобных работ, но намеренно не приложила документы, подтверждающие соответствие одному из требований конкурса. В результате это создало условия для победы «Зеленого Города».

В ходе расследования ФАС также обнаружила другие признаки согласованных действий компаний: использование общей цифровой инфраструктуры, наличие сотрудников, связанных с обеими организациями, а также устойчивые финансово-хозяйственные отношения между ними.

Ведомство признало фирмы нарушившими антимонопольное законодательство и отправило материалы расследования в правоохранительные органы. Там должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, компаниям грозят штрафы.

Напомним, в октябре 2025 года ФАС заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара между ООО «Зеленый Город» и ООО «Кубаньэнергостройремонт». Расследование это доказало. 

Как писали Юга.ру, в июле краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо.

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