Бензин в дефиците: власти Сочи посоветовали автомобилистам пересесть на электрички
Власти Сочи призвали жителей не покупать бензин впрок и пересаживаться на электрички
12 августа мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале посоветовал автомобилистам воздержаться от поездок по городу и не закупать топливо впрок. Также глава курорта порекомендовал жителям временно пользоваться электричками.
По его словам, власти совместно с нефтяными компаниями работают над стабилизацией ситуации с топливом. Сейчас запасов горючего хватает для покрытия минимальных потребностей жителей и туристов.
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Какие ограничения сейчас действуют на заправках Сочи?
- Лимиты «Роснефти»: до 30 литров бензина и 50 литров дизеля на машину (на АЗС на трассах — до 50 и 200 литров соответственно).
- Лимиты «Лукойла»: до 40 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на автомобиль.
- На 15 из 52 АЗС «Роснефть» и «Лукойл» горючее отпускают только юрлицам и по топливным картам.
Где есть топливо 12 августа?
По данным пресс-службы мэрии Сочи, в городе работают 52 заправочные станции:
- АИ-100 — в наличии на 19 АЗС;
- АИ-95 — на 26 АЗС;
- АИ-92 — на 23 АЗС;
- ДТ — на 36 АЗС;
- сжиженный газ — на 12 АЗС.
Напомним, что 10 августа в Сочи образовались большие очереди на заправках. На следующий день власти курорта ограничили продажу бензина и попросили жителей меньше ездить на личных авто.
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