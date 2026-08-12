Бензин в дефиците: власти Сочи посоветовали автомобилистам пересесть на электрички

Власти Сочи призвали жителей не покупать бензин впрок и пересаживаться на электрички

12 августа мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале посоветовал автомобилистам воздержаться от поездок по городу и не закупать топливо впрок. Также глава курорта порекомендовал жителям временно пользоваться электричками.

По его словам, власти совместно с нефтяными компаниями работают над стабилизацией ситуации с топливом. Сейчас запасов горючего хватает для покрытия минимальных потребностей жителей и туристов.