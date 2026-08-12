Бензин в дефиците: власти Сочи посоветовали автомобилистам пересесть на электрички

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Сочи призвали жителей не покупать бензин впрок и пересаживаться на электрички

12 августа мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале посоветовал автомобилистам воздержаться от поездок по городу и не закупать топливо впрок. Также глава курорта порекомендовал жителям временно пользоваться электричками.

По его словам, власти совместно с нефтяными компаниями работают над стабилизацией ситуации с топливом. Сейчас запасов горючего хватает для покрытия минимальных потребностей жителей и туристов.

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  • Лимиты «Роснефти»: до 30 литров бензина и 50 литров дизеля на машину (на АЗС на трассах — до 50 и 200 литров соответственно).
  • Лимиты «Лукойла»: до 40 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на автомобиль.
  • На 15 из 52 АЗС «Роснефть» и «Лукойл» горючее отпускают только юрлицам и по топливным картам.

Где есть топливо 12 августа?

По данным пресс-службы мэрии Сочи, в городе работают 52 заправочные станции:

  • АИ-100 — в наличии на 19 АЗС;
  • АИ-95 — на 26 АЗС;
  • АИ-92 — на 23 АЗС;
  • ДТ — на 36 АЗС;
  • сжиженный газ — на 12 АЗС.

Напомним, что 10 августа в Сочи образовались большие очереди на заправках. На следующий день власти курорта ограничили продажу бензина и попросили жителей меньше ездить на личных авто.

Как писали Юга.ру, в России хотят снизить требования к авиакеросину для увеличения его производства.

Автомобили Нефть Поезда Сочи Топливо Транспорт Экономика

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