Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

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В Госдуме 26 сентября во втором чтении рассматривается законопроект о пенсионной реформе

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Депутаты одобрили поправки, которые внес президент РФ Владимир Путин. Среди них была поправка о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63, пишет «Медуза».

Поправки Путина были одобрены единогласно 385 депутатами, не было тех, кто голосовал против или воздержался. 

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщали Юга.ру, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 сентября приняли закон о сохранении региональных льгот и мер социальной поддержки для жителей предпенсионного возраста, достигших 60 и 55 лет (мужчин и женщин соответственно).

Госдума РФ Пенсии

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