Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

В Госдуме 26 сентября во втором чтении рассматривается законопроект о пенсионной реформе

Депутаты одобрили поправки, которые внес президент РФ Владимир Путин. Среди них была поправка о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63, пишет «Медуза».

Поправки Путина были одобрены единогласно 385 депутатами, не было тех, кто голосовал против или воздержался.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.