Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

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Госдума 25 сентября приняла в третьем чтении закон, по которому работодателю грозит уголовная ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

В Уголовный кодекс РФ внесли поправки, добавив статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Теперь работодателю грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

В новой статье есть примечание, согласно которому предпренсионным возрастом понимают период до пяти лет до выхода на пенсию.

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«В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан Российской Федерации возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Как сообщали Юга.ру, во время телеобращения 29 августа Владимир Путин заявил, что необходимо установить уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

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