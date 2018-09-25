Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Госдума 25 сентября приняла в третьем чтении закон, по которому работодателю грозит уголовная ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
В Уголовный кодекс РФ внесли поправки, добавив статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Теперь работодателю грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.
В новой статье есть примечание, согласно которому предпренсионным возрастом понимают период до пяти лет до выхода на пенсию.
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«В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан Российской Федерации возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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