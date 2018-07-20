Путин заявил, что ему не нравится пенсионная реформа
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян
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«Предлагались разные варианты, связанные с повышением пенсионного возраста, но мне никакой из них не нравится. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится», — сказал глава государства.
Путин отметил, что власть «надует» граждан, если проигнорирует проблемы в пенсионной реформе. Он добавил, что власти учтут все мнения о пенсионной системе, за исключением тех, на которых хотят сделать рекламу. Окончательного решения по вопросу пока нет, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года. В Госдуму 18 июня внесли законопроект о повышении пенсионного возраста.
Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти. В Краснодаре 1 июля прошел митинг против повышения пенсионного возраста.
Госдума разослала в регионы законопроект о повышении пенсионного возраста. Регионы должны были отослать отзывы до 17 июля. Фонд «Петербургская политика» назвал российские регионы, поддержавшие и проигнорировавшие пенсионную реформу.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста.
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