Путин заявил, что ему не нравится пенсионная реформа

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян

«Предлагались разные варианты, связанные с повышением пенсионного возраста, но мне никакой из них не нравится. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится», — сказал глава государства.

Путин отметил, что власть «надует» граждан, если проигнорирует проблемы в пенсионной реформе. Он добавил, что власти учтут все мнения о пенсионной системе, за исключением тех, на которых хотят сделать рекламу. Окончательного решения по вопросу пока нет, сообщает ТАСС.